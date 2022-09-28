Video Yaşam Cinayet mi kaza mı! Darp edilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti | Video
Cinayet mi kaza mı! Darp edilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti | Video

Cinayet mi kaza mı! Darp edilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti | Video

28.09.2022 | 15:28

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Antalya’da kimliği belirsiz kişilerce yol ortasında darp edilip yere yığılan genç, ticari taksinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin darp edilme ve ticari taksinin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, 03.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darp edilen Çağrı Aktaş (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Darp eden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı ticari taksi gencin üzerinden geçti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"SEN HİÇ MERAK ETME"
Olayı gören Ömer B., "Geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördüm. Sanırım iki kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Araba da üzerinden geçmiş" dedi.

Başka bir görgü tanığı Gülseren G. ise, "Araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu, taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı" diye konuştu.

Gülseren G., üzgün görünen taksi şoförünü de, "Sen hiç merak etme, kameralardan genci darp eden o iki araç çıkacak. Bizim burada her yer kamera" sözleriyle teselli etmeye çalıştı.

DARP VE KAVGA ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan gencin darp edilme ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol ortasında yürüyen Çağrı Aktaş, yaya geçidine geldiği sırada yanına iki araç yanaşıyor. Araçtan inen kimliği belirsiz kişiler bir anda genci tekme ve yumruklarla darp ediyor. Darp sonrası baygınlık geçiren genci yolda bırakan şahıslar, ardından araçlarına binip bölgeden ayrılıyor. Araçların ayrılmasından yaklaşık 15 saniye sonrası ise taksi, yolda baygın halde yatan Aktaş'ın üzerinden geçiyor.

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