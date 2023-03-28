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Cinayet sanığı serbest bırakıldı, dışarıda 2 kişiyi daha vurdu | Video

Cinayet sanığı serbest bırakıldı, dışarıda 2 kişiyi daha vurdu | Video

28.03.2023 | 09:18

Adana’da bir kişiyi öldüren sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra 2 kişiyi daha vurup birçok suça karıştı. Ardından hakkında müebbet hapis cezası verilen zanlı Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesine bağlı ekipler tarafından yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, 28 Ağustos 2021 yılında Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Beytullah Atak (23), kendisine borcu olan Sinan Dalşık (41) ile buluştu. Atak, borcunu ödemeyen Sinan Dalşık'ı karnından tabanca ile vurarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Dalşık olaydan 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Atak ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CİNAYET SANIĞI SERBEST BIRAKILDI, DIŞARIDA 2 KİŞİYİ DAHA VURDU"
Ocak ayında mahkeme kararıyla Atak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Atak'ın, cezasını Yargıtay onadı. Bu sırada dışarıda kaçak olarak gezen Atak, daha önceden aralarında husumet bulunduğu Ahmet Güneş'i (31) 7 Mart günü bacaklarından, 12 Mart'ta ise kendisini darp ettiği öne sürülen Yusuf Saltaş'ı (19) sağ bacağından tabancayla yaraladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atak'ın Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Cinayet Büro polisleri operasyon için hareket geçti. Polisleri fark eden Atak, oturduğu müstakil evin damına çıkarak bitişiğindeki evin bahçesine atlayıp kaçmaya başladı. Peşinden koşan ekipleri şüpheliyi girdiği ara sokakta yakaladı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Atak suçlamaları kabul etti. Atak, farklı zamanda bir evin kurşunlanması ile bir otomobilin kundaklanması olayının şüphelisi olduğunu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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