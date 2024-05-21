Cinayet sonrası kaçan sevgililer, 25 dakikada yakayı ele verdi | Video
Antalya’da evinde misafir ettiği sevgililere 4 bin lira borç verip alamayan kişi, çiftten kadın olanın cüzdanına el koydu. Olaydan bir müddet sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışma üzerine tabancayla ateş edilmesi sonucu borcu veren kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli sevgililer ile bir taksi sürücüsü olayın gerçekleştiği saatin 25 dakika sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Dün ise Kadir İ. Ve Hatice Ç. Daha önceden tanıdıkları taksi sürücüsü M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Aldemir'in evine gitti. Eve tek çıkan Hatice Ç., kapıda Alper Aldemir ile tartışmaya başladı. Aldemir yine iddiaya göre burada Hatice Ç.'ye tokat attı. Sesleri duyup taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ., elindeki tabanca ile Alper Aldemir'e doğru ateş edip karın bölgesinden vurdu. Aldemir kanlar içerisinde yere yığılırken, sevgili çift geldikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.
25 DAKİKADA YAKALANDILAR
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldemir, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinde Aldemir'e ait bir adet tabanca da bulundu.
Olayın hemen akabinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 dakika içerisinde şüpheli sevgililer Kadir İ. ve Hatice Ç. ile M.T.'yi Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yakaladı. İkilinin üzerinden çıkan, olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya el konuldu. Yapılan sorgulamada Kadir İ.'nin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.'nin ise farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, şüpheli sevgililer ve taksi sürücüsü M.T. gözaltına alındı.
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