Cinayet soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! Adliyeye sevk edildiler | Video

İstanbul'da 2017 yılında öldürülen Cahit Çetin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 1'i avukat 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen ve gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Sedat Peker Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti. Gözaltına alınan ve Sedat Peker ile bağlantılı olan bazı kişilerin davalarına baktığı iddia edilen Avukat Ayhan S. de adliyeye sevk edildi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. İddiaya göre; 31 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de Cahit Çetin isimli kişinin öldürüldüğü ve o dönem gözaltına alınan dört kişinin tutuklandığı "Cinayet" soruşturmasıyla ilgili detaylı incelemeler sonrası Sedat Peker Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Cinayetin tasarlanarak işlendiği şüphesi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 10'u İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.Avukat Ayhan S.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen ve gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Peker Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilmiş, adreslerde yapılan aramalarda ise dört ruhsatsız tabanca, iki kılıç, 149 mermi, 915 bin lira değerinde 12 çek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan ve Sedat Peker ile bağlantılı olan bazı kişilerin davalarına baktığı iddia edilen Avukat Ayhan S. de adliyeye sevk edildi.