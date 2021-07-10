Video Yaşam Cinayet zanlısı, maktulün yakın arkadaşı çıktı: Sosyal medyadan taziye mesajı yayınlamış

Cinayet zanlısı, maktulün yakın arkadaşı çıktı: Sosyal medyadan taziye mesajı yayınlamış

Cinayet zanlısı, maktulün yakın arkadaşı çıktı: Sosyal medyadan taziye mesajı yayınlamış
10.07.2021 | 18:32

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İzmir’in Torbalı ilçesinde başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan adamın sır ölümü, jandarma tarafından aydınlatıldı. Sır cinayetin zanlısı maktulün yakın arkadaşı çıkarken, zanlının hedef şaşırtmak için sosyal medyada taziye mesajı yayınladığı belirlendi.

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5 Temmuz 2021'de İzmir'in Torbalı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğle saatlerinde tarlaya giden çiftçiler, Kamuran Güney'i (60) hareketsiz halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tarlasında av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulunan Kamuran Güney'in sır dolu ölümünü araştıran İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri, olayın cinayet olduğunu belirledi.


Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı araştırmaları neticesinde yaşlı adamın katil zanlılarının S.K. ve T.Y. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlar sonucunda şüphelilerden S.K. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, T.Y. ise İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Bağyurdu Mahallesi'nde saklandıkları adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.


Cinayet silahını gömmüşler
Katil zanlılarının cinayette kullandıkları av tüfeği ise yapılan araştırmalar neticesinde Torbalı ilçesinin Karakızlar Mahallesi gölet mevkiinde toprağa gömülü olarak bulundu.


Yakın arkadaşıymış
Öte yandan cinayete kurban gittiği belirlenen Kamuran Güney ile katil zanlısı S.K.'nin 30 yıllık arkadaş oldukları, Güney'in ölümünün ardından S.K.'nin sosyal medya hesabından hedef şaşırtmak için taziye mesajı yayımladığı belirlendi. S.K., Kamuran Güney'in vefatının ardından hesabından "Abi gibi sevdiğim 30 yıllık dostum Kamuran Güney'in hayatını kaybettiğini öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet dilerim. Allah sevenlerine sabır ihsan eylesin" yazılı paylaşım yaptığı görüldü.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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