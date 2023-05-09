Cinayet zanlısı sahte kurye! Yüzlerce kamera izlenerek, tespit edildi | Video
Kocaeli Gebze İlçesinde meydana gelen olayda, kendisini kurye olarak tanıtıp kapısını çaldığı Serkan Kurtgöz'ü öldüren Süleyman Yelek'in, yüzlerce kamera izlenerek, kısa süre içerisinde tespit edildiği ve Tokat'ta yakalandığı öğrenildi.
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