Video Yaşam Cinayet zanlısı teslim olmaya giderken sevgisiyle canlı yayın yaptı | Video

Cinayet zanlısı teslim olmaya giderken sevgisiyle canlı yayın yaptı | Video

Cinayet zanlısı teslim olmaya giderken sevgisiyle canlı yayın yaptı | Video
13.08.2021 | 14:53

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Denizli’nin Honaz ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan firari cinayet zanlısı, sosyal medyadan kız arkadaşıyla beraber canlı yayın yaparak teslim olacağını söyledi.

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Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde 9 Ağustos akşamı gerçekleşen düğünde birlikte alkol alıp eylenen Bayram Say ile R.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün salonunda taşıp sokak aralarında devam eden kavgada, Say, üzerinde bulunan silahı peş peşe ateşledi. Say'ın silahından çıkan kurşunlar kavga ettiği R.K'nin yanı sıra kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Bozkaya'nın başına, R.K'nın kardeşi C.K'nın ise göğsüne isabet etti. Yaralı üç genç, ambulanslarla Denizli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Aldığı alkolün etkisiyle üç kişiyi yaralayan Bayram Say, aracıyla bölgeden kaçtı. Durumu ağır olan evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya (34), yaşam savaşına üç gün direnebildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI
Ekiplerin geniş çaplı araştırma yaparak Say'ı bulmak için çalışma başlattı. Aradan geçen 5 güne rağmen bulunamayan Bayram Say, bugün sosyal medya hesabından 'Son kez' başlığıyla kız arkadaşıyla birlikte canlı yayın açtı. Bir aracın arka koltuğunda yapılan yayında mutlu ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken zanlı Say, yayından gelen bir soru üzerine teslim olacağını belirterek kendini götüren arkadaşına, "Abi sen biraz yavaş git son kez Bağbaşı'nı göreyim" isteğinde bulundu.

"NE YAPALIM KADERİMİZ BÖYLEYMİŞ"
Neşeli tavırlarını devam ettiren Say, "Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada diyeceğim" dedikten sonra kız arkadaşı ise, "Bakın bakın son kez bakıyorsunuz? Ben de son kez bakıyorum" dedi. Ardından zanlı ise, "Ne yapalım kaderimiz böyleymiş" dedikten sonra yayına son verildi.

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