Cinayetleri işlemeden çifte tabancayla poz veren sanığa 35 yıl 6 ay hapis istendi | Video 26.08.2025 | 12:26 Adana'da sosyal medyada çift tabancayla paylaştığı fotoğrafın altına 'Yolun sonuna 5 dakika' yazdıktan sonra 2 kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen 17 yaşındaki D.G. hakkında, 35 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Katil zanlısı çocuk, iddianamede yer alan savunmasında, akrabasını annesi ile zorla ilişkiye girdiği için silahla ayağına ateş etmek isterken, diğer kişiyi ise kazayla öldürdüğünü söylediği yer aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki bir kahvehaneye 25 Mart'ta yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyerek giren D.G. silahını çıkartıp okey oynayan annesinin halasının oğlu Erkan Savan'a (35) peş peşe ateş açtı. Saldırıda Savan ile yanındaki Ramazan Durak (40) yaralandı. Kahvehaneye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"YOLUN SONUNA 5 DAKİKA"

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan D.G.'nin cinayetten dakikalar önce sosyal medya hesabından, öldürdüğü akrabasının isminin baş harflerinin bulunduğu tabut emojili yüzü maskeli şekilde iki tabancayla çektirdiği bir fotoğrafını 'Yolun sonu, son 5 dakika' notu ve tabut fotoğrafıyla sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Savcısı, katil zanlısı çocuk D.G. hakkındaki soruşturmasını tamamlayarak "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması Taşınması Bulundurulması, Kasten Öldürme" suçlarından iddianame hazırladı. Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonunda kabul edildi. Savcı, çifte cinayet sanığı çocuğun, yaşının küçük olması nedeniyle 2 kişiyi öldürmekten 15'er yıl, silahtan da 5 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplam 35 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

"3 BİN 500 LİRAYA SİLAH ALDIM"

İddianamede, sanık çocuğun savunmasına, güvenlik kamera görüntüleri ile otopsi raporuna yer verildi. Sanık D.G. savunmasında, amacının Erkan'ı öldürmek olmadığını, Ramazan'ın ise kazayla öldüğünü söyledi. Öldürdüğü Savan'ın annesinin halasının oğlu olduğunu belirten D.G., Erkan'ın ara sıra evlerine gelip kaldığını, annesi ile arasında fazla samimiyet gördüğü için şüphe duymaya başladığını iddia ederek cinayet anını şöyle anlattı: "Annem Erkan'a sürekli para veriyordu. Olaydan yaklaşık 2 ay önce Erkan gece 01.00'de evimize geldi. Evde herkes uyuyordu. Annem ve Erkan beni bakkala gönderdi. Kendilerinden şüphelendiğim için evden telefonun ses kaydını açıp çıktım. Geri geldiğimde telefonu alıp ses kaydını dinlediğimde, cinsel ilişkiye girdikleri yönünde sesler geliyordu. Annemin zorla ilişkiye girdiğini düşündüm o yüzden Erkan'a kinlendim. Ayağına sıkmak için 3 bin 500 liraya silah aldım. Daha sonra Erkan'ın bulunduğu kahvehaneye gittim. Amacım Erkan'ın ayağına sıkmaktı. Ancak, Erkan masadan kalkınca panikleyerek 5 el ateş ettim. Kurşunlardan bir kısmı Erkan'a bir kısmı da yanında olan Ramazan'a isabet etti. Ramazan'ın olay anında nasıl vurulduğunu görmedim. Erkan'ı öldürmek istememiştim, Ramazan da kazayla vuruldu."

"ÖLDÜRMEDEN ÖNCE TABUTLU PAYLAŞIM YAPTI"

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise sanık çocuğun olay öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile cinayeti işleyeceğine dikkat çekilerek, "Suça sürüklenen çocuğun maktul Erkan Savran'ı öldüreceğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımları birlikte değerlendirildiğinde maktulleri öldürmek kastıyla hareket ederek vahim nitelikli tabancayla ateş ederek üzerine atılı kasten öldürme ve 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçlarını işlediği anlaşılmıştır" denildi.

2 kişinin katil zanlısı çocuk D.G. önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.