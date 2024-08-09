Cinayetten 29 yılla aranan şüpheli yakalanınca "yarım kalan işi tamamlayamaya geldim" dedi | Video
Bursa'da 17 yıl önce bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebep olan cinayet zanlısı, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Karakola götürülen zanlı, “Yarım kalan işi tamamlayacaktım” dedi.
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