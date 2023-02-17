Cinayetten hüküm giyen baba ile oğlu gizlendikleri evlerinde yakalandı | Video
Iğdır'da 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan Y.Ş. yatak odasına kazdığı özel bölmede, hakkında 9 yıl hapis bulunan oğlu H.Ş. ise tavan arasında yakalandı.
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