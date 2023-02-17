Cinayetten hüküm giyen baba ile oğlu gizlendikleri evlerinde yakalandı | Video 17.02.2023 | 16:33 Iğdır'da 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan Y.Ş. yatak odasına kazdığı özel bölmede, hakkında 9 yıl hapis bulunan oğlu H.Ş. ise tavan arasında yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan Y.Ş. ile 9 yıl ceza verilen oğlu H.Ş.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Iğdır Merkez Panik köyünde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada H.Ş., evinin yatak odasının zemine kazdığı tek kişilik bölmede yakalandı. Jandarma ekipleri, H.Ş.'yi de evinin tavan arasında saklandığı yerde buldu. Gözaltına alınan baba-oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.