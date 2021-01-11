Çin'de Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşıları kamyonlara yüklenmeye başladı | Video
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Çin'de Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yükleniyor