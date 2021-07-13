Video Yaşam Çin’deki otel faciasında ölü sayısı 8’e yükseldi | Video

Çin’deki otel faciasında ölü sayısı 8’e yükseldi | Video

Çin’deki otel faciasında ölü sayısı 8’e yükseldi | Video
13.07.2021 | 10:03

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Çin’in Suzhou kentinde çöken otelin enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8’e yükseldi.

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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinin Wujiang bölgesinde dün bir otelin ek binası çöktü. Dünden beri devam eden arama kurtarma çalışmalarında 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, faciada ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtilirken, enkaz altındaki 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Enkaz altında kalan 23 kişiden 6'sının kurtarıldığı ve durumu stabil olan 5 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yapılan ön soruşturmaya göre, otel izinsiz yenileme çalışmaları sırasında yapılan bir hata nedeniyle çöktü. Kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma ise sürüyor.

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