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OTOMATİK OYNAT
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Çinli 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya döndü | Video 04.12.2022 | 18:09
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Devremülkleri yüksek fiyata satma bahanesiyle 20 milyonluk vurgun | Video 04.12.2022 | 10:18
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SON DAKİKA! Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var | Video 04.12.2022 | 10:22
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İstanbul’daki taksicilerden İBB'ye tepki | Video 04.12.2022 | 09:42
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TEM’e girmek isterken virajı alamayan kağıt yüklü tır devrildi | Video 04.12.2022 | 08:40
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İş yerinde fenalık geçiren genç odasında ölü bulundu | Video 04.12.2022 | 08:37
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Erzurum'da aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi | Video 04.12.2022 | 08:37
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Ormancılardan yürek ısıtan sürpriz | Video 03.12.2022 | 15:41
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Bursa'da motosikletlinin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada | Video 03.12.2022 | 14:04
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Sancaktepe'de yasa dışı kumar operasyonu | Video 03.12.2022 | 13:19
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Kars sis bulutları arasında adeta kayboldu | Video 03.12.2022 | 13:10
Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’nda görev yapan Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya geri döndü.