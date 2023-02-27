Çinli arama kurtarma elemanına otlu peyniri ikram eden görevli konuştu | Video
Malatya'daki arama kurtarmada görev alan Çinli ekiplere ekmek arası otlu peynir ikram eden Van’ın Edremit Belediyesi arama kurtarma ekibi o anları anlattı.
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