Video Yaşam Çinli sanal bahis çetesine dev operasyon: 53 milyon TL ele geçirildi | Video

Çinli sanal bahis çetesine dev operasyon: 53 milyon TL ele geçirildi | Video

Çinli sanal bahis çetesine dev operasyon: 53 milyon TL ele geçirildi | Video
24.05.2021 | 16:06

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Çin'den getirdikleri kişileri kullanarak yasadışı sanal bahis sitesi kurup milyonlarca TL vurgun yapan çoğunluğu Çinlilerden oluşan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonla 2'si Türk 3'ü kadın 24 kişi gözaltına alındı. Çetenin sahte kripto para da sattığı öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin geçtiğimiz aylarda Çinli kripto para borsası kuran kişilere yönelik operasyon gerçekleştirmiş ve 125 Çinli gözaltına alınmıştı. Operasyonun basında yer almasının ardından aynı şekilde dolandırılan birçok kişiden ihbar geldi. İhbarları değerlendiren Gasp Büro Amirliği dedektifleri yeni bir operasyon için harekete geçti.

3 AYLIK TAKİPLE ÇETE ÇÖKERTİLDİ
Gasp Büro Amirliği ekipleri, konu ile ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basan Gasp Büro Amirliği ekiplerince önceden belirlenen 21 adrese baskın yapıldı. Operasyon neticesinde 2'si Türk, toplam 115 kişi gözaltına alınırken, 53 milyon TL değerinde döviz, onlarca bilgisayar, cep telefonu ve kripto para saklamada kullanılan soğuk cüzdan ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ONLİNE OYUN VE PORNOGRAFİK SİTELERDEN SANAL BAHİS SİTELERİNE YÖNLENDİRMİŞLER
Ekiplerin çalışmaları sonucu çeteyle ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Çete üyelerinin bir kısmının Türkiye'ye gayrimenkul danışmanı olarak geldiği, daha sonra Çin'den çok sayıda kişiyi oyun sitesi kurma vaadiyle ülkeye getirip kiraladıkları evlere yerleştirdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Çete üyeleri daha sonra Çin'den getirdikleri kişilerin pasaportlarına el koyarak online oyun ve pornografik içerikli siteler açtırdı. Pornografik içerikli ve online oyun sitelerine girenleri yasadışı sanal bahis sitelerine yönlendiren bir yazılım geliştirildi. Bu sitelere girenler sanal bahis sitelerine yönlendirildi ve bu şekilde çok sayıda kişi dolandırıldı.

PARA TRANSFERİNİ TAHTAKALE'DEN YÖNETMİŞLER
Çinli çetenin yasadışı bahis sitelerinden dolandırdığı paraların yurtdışına transferi için ise para Tahtakale'de bulunan bir elektronikçiyi kullandıkları öğrenildi. Çetenin yurtdışı para transferini yapan kişilerin gözaltına alınan 2 Türk olduğu ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği dedektiflerinin operasyonları sonucu 53 milyon TL ele geçirildi.

91 KİŞİ ÇETENİN ELİNDEN KURTARILDI
Operasyonlarda gözaltına alına 3'ü kadın toplam 24 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çin'den oyun sitesi kurma vaadiyle getirilerek zorla çalıştırılan 91 kişi ise Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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