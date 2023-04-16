Cinnet getiren emekli polis dehşet saçtı! Karısını ve çocuklarını beylik silahıyla vurdu | Video
Konya'da emekli polis memuru evinde cinnet getirmesi sonucu karısı, oğlu ve kızını beylik tabancasıyla vurdu. Olayda emekli polisin eşi ve çocukları yaralandı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu, çocukların ise iyi olduğu öğrenildi.
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