Cinnet getiren şahıs karısını 11 bıçak darbesiyle öldürdü | Video

Gaziantep'te üç çocuk annesi kadın, cinnet getiren eşi tarafından odaya kilitlendikten sonra 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı koca gözaltına alınırken, talihsiz kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.