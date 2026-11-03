Cinsel içerikli ilaç ilanıyla tuzak kurdular! Ekipler harekete geçti: 33 gözaltı | Video

03 Kasım 2026 13:42

İstanbul'da sel yardımı bahanesiyle para toplayan şebekeyi takibe alan polis, akıllara durgunluk veren dev bir şantaj ağına ulaştı. Sahte "cinsel içerikli ilaç" siparişi ve sahte avukatların "icra" tehdidiyle yüzlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran 33 kişilik gizli çağrı merkezi çetesi çökertildi. İşte skandalın detayları...

İstanbul'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık şebekesi, polis ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıkarıldı. İstanbul'da kaymakam ve belediye başkanlarının isimlerini kullanarak çeşitli kurumlardan sel felaketi nedeniyle yardım talep eden kişilere ilişkin ihbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı telefon numaralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar, soruşturmanın çok daha büyük bir dolandırıcılık ağına ulaşmasını sağladı.

2 AYRI ÇAĞRI MERKEZİNDE 33 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbardaki telefon numaralarını tek tek inceleyerek teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin izine Şişli'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinde ulaşıldı. Düzenlenen baskında 18 kişi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında bu merkezle bağlantılı iki şüpheli daha takibe alındı. Söz konusu kişilerin ekipleri ikinci bir çağrı merkezine götürmesi üzerine düzenlenen operasyonda 15 kişi daha yakalandı. İki ayrı adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan toplam 33 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

CİNSEL İÇERİKLİ İLAÇ İLANIYLA TUZAK KURDULAR

Şebekenin vatandaşları nasıl dolandırdığı da soruşturmayla ortaya çıkarıldı. İddiaya göre şüpheliler, sahte internet sitelerinde cinsel güç artırıcı ve cinsel içerikli ilaç ilanları yayımladı. Bu ilanlara aldanarak sipariş veren vatandaşlara kapıda ödeme seçeneğiyle ürün gönderildi. Ancak paket teslimi ya hiç yapılmadı ya da vatandaşlar adına çeşitli sahte evraklar düzenlendi.

SONRA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Şüphelilerin, ellerindeki panel sisteminden elde ettikleri kişisel bilgiler ile düzenledikleri sahte evrakları daha sonra dolandırıcılık yöntemlerinin ikinci aşamasında kullandıkları belirlendi. Çağrı merkezlerinden vatandaşları arayan şüpheliler, kendilerini avukatlık bürosu çalışanı olarak tanıtarak haklarında hukuki işlem başlatılacağını söyledi. İcra takibi ve ek masraf tehdidiyle korkutulan mağdurlardan para talep edildi.

TELEFONDA BÖYLE KORKUTTULAR: 'ADINIZA İCRA İŞLEMİ BAŞLATILACAK'

Şüphelilerin kullandığı telefon konuşmalarında vatandaşlara önce kendilerini danışmanlık bürosu çalışanı olarak tanıttıkları, ardından geçmişte cinsel performans kategorisindeki ürünleri sipariş ettiklerini iddia ettikleri öğrenildi. Telefon görüşmelerinde mağdurlara, "Sizi Çağdaş Danışmanlık Bürosu'ndan aramaktayım. Geçtiğimiz dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığına kayıtlı bir firma olarak Güven Ecza Deposu'ndan cinsel performans kategorisine giren ürünler sipariş etmiş ve sesli onay vererek teslimatını sağlayacağınızı iletmişsiniz" denildi.

TESLİM ALMAYANA TEHDİT

Siparişin neden teslim alınmadığını soran şüpheliler, vatandaşların itirazları karşısında bu kez hukuki süreç tehdidinde bulundu. Görüşmelerde, "Beyefendi, söylemiş olduğunuz ürün giyim, yeme içme gibi bir kategoride olmadığından, ilaç olduğundan dolayı kişi bazlı üretim tamamlanıp teslim sağlanmaktadır. Teslimat gerçekleşmediği takdirde hukuki süreç başlatılarak sahte sipariş ve iş gücü yavaşlatma olarak adınıza icra işlemi başlatılacaktır" ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurları korkutmak için geri dönen kargoların yeniden gönderileceğini ve ek masrafların kendilerine yansıtılacağını da söyledikleri belirlendi. Telefon görüşmesinde, "Uzlaşma durumunu düşürmek için geri dönen kargonuz firma tarafından ek kargo giderleri eklenerek tarafınıza gönderilecektir, bilginiz olsun" denilerek vatandaşlar baskı altına alındı.

ÖDEME ŞEKLİNİ BİLE TELEFONDA SORDULAR

Şebeke üyelerinin görüşmelerin devamında mağdurlara adres ve ödeme bilgilerini teyit ettirdikleri, ürünlerin en geç üç iş günü içerisinde teslim edileceğini söyledikleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin, "Tarafınıza iletilecek ürünler tekrardan beyan etmiş olduğunuz adrese gönderilecektir, doğrudur değil mi? Ödemeniz nakit mi, kart mı, ne şekilde olacaktı?" şeklindeki ifadelerle siparişin gerçek olduğu izlenimi oluşturdukları öğrenildi. Görüşmenin devamında ise "En geç üç iş günü içerisinde adreste olacaktır. Aldıktan sonra ertesi gün yetkili kişi tarafından aranarak bilgi geçişi tarafınıza sağlanacaktır" denilerek mağdurların ikna edilmeye çalışıldığı belirlendi.

300 KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ

Şüphelilerin, bu yöntemle imzalattıkları evrakları kullanarak vatandaşları daha sonra avukatlık bürosu adı altında aradıkları ve icra tehdidiyle para istedikleri öne sürüldü. Yüzlerce kişinin mağdur edildiği ve şebekenin milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edildi.

33 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İki ayrı çağrı merkezine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.