Cinsel istismar suçuyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı | Video
Silivri'de yaşları küçük olduğu öğrenilen 2 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan antrenör tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"BÜYÜKLÜK SENDE KALSIN ÖZÜR DİLERİM"
Öte yandan tacize uğradığını iddia eden kız, U.T. isimli şahısla telefon görüşmesini kayda almıştı. Yapılan görüşmede, "Arabadan indiğimden beridir elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi" dediği, U.T.'nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın özür dilerim" dediği ortaya çıkmıştı.
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