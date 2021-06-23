Video Yaşam Cinsel saldırı iddiasının ardından mobilyacı gözaltına alındı | Video

Cinsel saldırı iddiasının ardından mobilyacı gözaltına alındı | Video

Cinsel saldırı iddiasının ardından mobilyacı gözaltına alındı | Video
23.06.2021 | 17:09

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İstanbul Kadıköy’de güzellik merkezi sahibi M. T. (40) ye tecavüz ettiği iddia edilen mobilyacı Şevket K. Başakşehir’de evinde gözaltına alındı.

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Şüpheli Gasp Büro Amirlerince yapılan baskın sırasında bazanın altına saklandığı öğrenildi. Şüpheli emniyette tecavüz iddialarını kabul etmezken işlemlerinin ardından. Adliyeye sevk edildi. Şüphelinin üzerinde sahte polis rozeti ve kimliği çıktı.

Kadıköy Feneryolu'nda güzellik merkezi sahibi M.T. İle sosyal medyadan müşteri gibi konuşup iş yerine geldiğinde kendisini polis olarak tanıtarak cinsel saldırıda bulunan şüpheli yakalandı. İddiaya göre M. T. Ye silah dayayıp cinsel saldırıda bulunan şüpheli mobilyacılık yaptığı araçla geldi. Olayı gerçekleştirdikten sonra Başakşehir de bir adrese kaçtı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler. Şüpheli Şevket K' yok gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin 8 adet suç kaydının olduğu öğrenilirken, üzerinde sahte polis kimliği ve rozeti çıktı.

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