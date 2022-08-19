Cip, hafriyat kamyonuyla çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı | Video

SİVAS'ta, cipin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Sultanşehir Bulvarı üzerinde yaşandı. Hayrettin Temür'ün(52) kullandığ cip, yolda seyir halinde olan Tayfur Şenel(48) yönetimindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Hayrettin Temür olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Büşra Temür(23) ve Kadir Temür(21) ile kamyon şoförü Tayfur Şenel yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.