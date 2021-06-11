Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile cip çarpıştı. Cip sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan Erdemir Caddesine seyir halinde olan Neşat Ş. idaresindeki cip, caddede seyir halinde olan İlknur Ç. İdaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. İlçede bulunan özel bir hastanenin önünde olan kazada yaralanan cip sürücüsüne ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili otomobil sürücüsünün ifadesini alırken, araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir süre ara sokağın çıkışında bekleyen cip sürücüsü, yolun boş olduğunu düşünerek caddeye çıkmasının ardından, cadde üzerinde seyir halinde olan 67 EU 085 plakalı otomobilin yandan çarptığı görülüyor.