Cipe çarpan otomobil böyle takla attı | Video
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Kırıkkale'de süratle ilerleyen bir otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan bir cipe çarpması sonucu takla attı. Kaza anı ise Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, KGYS kamerasında kaydedilen trafik kazası görüntüsünü paylaştı. Görüntüye göre; Kırıkkale'de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Etiler Kavşağı'nda A.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün süratle ilerlediği sırada B.B.'nin kullandığı cipe, ardından da orta refüje çarpıp takla attı. Kazada ise 2 kişi yaralandı.