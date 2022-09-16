Çıplak videolu şantaj çetesinin evinde 1 milyonluk uyuşturucu çıktı! Film gibi operasyonla yakalanmışlardı | Video

İstanbul'da bir gece kulübüne gelen silahlı gaspçılar iş yeri sahibi M.A.‘yı kaçırıp çıplak videolarını çekmekle şantaj yapıp 100 bin lira fidye istemişlerdi. Film gibi bir operasyonla yakalanan 8 kişilik çete adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin mekana ellerinde uzun namlulu silahlarla girip M.A.’yı geldikleri aracın bagajına koyup kaçırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen uyuşturucu maddenin de 1 milyon liraya yakın bir değerinin olduğu belirtildi.