Video Yaşam Ciple otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı | Video
Ciple otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı | Video

Ciple otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı | Video

30.09.2022 | 17:03

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OTOMATİK OYNAT

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Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ters şeritten giden otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Yalova - Armutlu kara yolunda meydana gelen kazada, Yalova istikametinde seyreden Mehmet Kaya idaresindeki cip Armutlu yönünde ters şeritten ilerleyen Muhammed Furkan Güçlüöver'in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulans Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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