Cips hırsızı karga kamerada | Video

Elazığ'da bir marketten cips çalan karga, çaldığı yiyeceği kaldırımda açıp yedi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Elazığ'da bir marketin önündeki stanttan cips paketi çalan karga, vatandaşın kamerasına yakalandı. Market sahibinin yokluğunu fırsat bilen karga cips paketini alıp biraz uzaklaştı. Bir müddet ortalığı kolaçan eden karga daha sonra aldığı cips paketini açarak yemeye başladı. O anlar bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.