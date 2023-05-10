Video Yaşam Cips paketinden 1 buçuk kilogram uyuşturucu çıktı | Video
Cips paketinden 1 buçuk kilogram uyuşturucu çıktı | Video

Cips paketinden 1 buçuk kilogram uyuşturucu çıktı | Video

10.05.2023 | 14:12

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda cips paketi içerisine zulalanmış 1 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Bir şüphelinin şehire uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Şahsın çantasında arama yapan ekipler, cips paketi içerisine zulalanmış 1 buçuk kilogram uyuşturucu maddeyi piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonla ilgili olarak, "Kökünü kurutacağız" dedi.

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