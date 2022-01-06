Cips poşetinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramalarda bir yolcuya ait cips poşetinde 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında S.H.A isimli şahsın Kayseri'ye uyuşturucu getireceği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, S.H.A'nın yolculuk yaptığı otobüsü Kayseri girişinde durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda S.H.A'nın yanında bulunan cips poşetinde 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.H.A uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.