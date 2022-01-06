Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
Sultangazi'de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı | Video 06.01.2022 | 15:18
01:08
Yüz felci geçiren hasta’nın yüzü güldü | Video 06.01.2022 | 14:45
02:18
80 metre sürükleyip 3 kez üstünden geçmişti! Görüntüler ortaya çıktı | Video 06.01.2022 | 14:42
01:42
İzmir'de 150 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:21
00:54
4 çocuk annesine çekiçle saldırmıştı! Saldırgan komşusu çıktı | Video 06.01.2022 | 14:12
03:06
Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor | Video 06.01.2022 | 14:10
00:47
Balıkesir'de bitkin halde bulunan karaca bakıma alındı | Video 06.01.2022 | 14:13
00:24
Cips poşetinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:05
01:35
Kayseri'de değeri 5 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:01
01:39
00:57
Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 06.01.2022 | 13:39
00:19
00:29
Hırsızları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi | Video 06.01.2022 | 12:54
01:20
03:07
400 bin TL'lik aracı saniyeler içinde böyle çaldı | Video 06.01.2022 | 12:56
00:29
Hastanedeki hemşirenin telefonunu böyle çaldı | Video 06.01.2022 | 12:56
01:15
01:10
Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ'cü çıktı | Video 06.01.2022 | 12:53
07:22
Mardin'de çöp toplamakta kullanılan eşek emekli oldu | Video 06.01.2022 | 12:53
Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramalarda bir yolcuya ait cips poşetinde 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında S.H.A isimli şahsın Kayseri'ye uyuşturucu getireceği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, S.H.A'nın yolculuk yaptığı otobüsü Kayseri girişinde durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda S.H.A'nın yanında bulunan cips poşetinde 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.H.A uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.