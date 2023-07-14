Cips poşetinden uyuşturucu çıktı! Kütahya polisinden 2 uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 14.07.2023 | 15:15 Kütahya polisi sokaklarda uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi için çalışmalarını hızlandırdı. 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile uyuşturucuya karşı savaş stratejisiyle gece gündüz demeden çalışan Narkotik polisleri kentte iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Araçta yapılan aramada cips poşetinden uyuşturucu çıktı. Tecrübeli narkotik polisleri bile büyük şaşkınlık yaşadı. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde dolaşımının ve uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacı ile operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Narkotik polisi kente, piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu araç önceki gün gece saat 02:00 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu Organize Sanayi Kavşağı önünde durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 31.55 gram bonzai, 15.96 gram metamfetamin ele geçirildi.

CİPS POŞETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Araçta yapılan aramada cips poşetinden uyuşturucu çıktı. Tecrübeli narkotik polisleri bile büyük şaşkınlık yaşadı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.U. ve I.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, ekipleri dün gece saat 01.30 sıralarında kente uyuşturucu getirdiği belirlenen başka bir araç PTS uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramalarda 9 gram esrar, 1 adet öğütücü ele geçirildi. I.Ç.Ç. ve I.S. isimli 2 şüpheli polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler gerekli işlemler yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.