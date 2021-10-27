Video Yaşam Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video

Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video

27.10.2021 | 10:31

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Şanlıurfa'da işten ayrılmak isteyen çırağını hortumla döven iş yeri sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da bir oto lastikçide çalışan ve işten ayrılmak isteyen çırak, iş yeri sahibinin hortumlu saldırısına uğradı. Çırağı hortumla döven iş veren gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto lastikçide çalışan ve işten ayrılmak isteyen bir çırağın, ustası olduğu ileri sürülen kişi tarafından hortumla dövüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine inceleme başlattı.

Şahsın kimliğini ve adresini belirleyen polis ekipleri, M.D'yi gözaltına aldı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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