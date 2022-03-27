Çırak patronu böyle soydu: Uzaktan kumandalı vurgun | Video

İstanbul Pendik’te bir kuaförde çalışan Barış Ç. patronunu E.B’nin çekmecede duran araba kumanda düğmesine basarak dışarıdaki arabanın kapısını açtı. Ardından araçta bulunan 60 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı alarak tekrar dükkana döndü. Hiç bişey olmamış gibi Barış Ç. tıraşa devam etti. Barış Ç., kumanda düğmesine bastığı görüntüden yola çıkılarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Pendik'te meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kuaför dükkanı sahibi E.B., 2 Mart günü işlerini bitirip sokak üzerine park ettiği arabasına bindi. Arabasının içindeki çantasına baktığında, çantanın kurcalanmış olduğunu fark etti. Çantanın içindeki 60 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve paranın yerinde olmadığını gördü. Polisi arayarak hırsızlık olayını bildirdi. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Sokak üzerindeki kamera görüntüleri incelendi. Araca giren şüpheli bir kişinin izine ulaşılamadı.

ELİNDE KUMANDAYLA KAMERAYA YAKALANDI

Dolandırıcılık polisi bunun üzerine dükkan içindeki kamera görüntülerine yoğunlaştı. Görüntülerde, Barış Ç'nin, E.B'nin (39) arabasının dükkan içindeki kumandasını eline alarak düğmesine bastığı, daha sonra da dışarı çıktığı görüldü. Bu görüntüye ulaşılmasının ardından Barış Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından da çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.