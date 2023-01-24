Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanığa 9 ay hapis cezası | Video
Kağıthane'de çırakları E.Y.'yi darp edip görüntüsünü çektiği iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 1 sanığı ‘beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle kasten basit yaralama’ suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
DEFALARCA TOKAT ATARAK DARP ETTİĞİ KAYDEDİLDİ
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yücel Bayır'ın mağdur E.Y.'ye defalarca tokat atarak darp ettiği, olay zamanında mağdurun 15 yaşında olduğu, henüz fiziksel gelişimini tamamlamadığı, beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle suçu işlediği kaydedildi.
Duruşmada mağdur avukatı Ayşenur Şen, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
ŞAKA AMAÇLI OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİNİ SAVUNDU
Sanıklar avukatı ise orijinal video görüntüleri incelendiğinde olayın tamamen şaka amaçlı olarak gerçekleştiğini ve sanık Bayır'ın mağdura kasten vurup darp etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Yücel Bayır'ı 'beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle kasten basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca, sanık Bayır'ın 'beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak kişiye karşı silahla kasten yaralama' suçundan, sanık Bayram Samet Karadağ'ın ise 'beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle basit yaralama' suçundan kesin ve inandırıcı delil bulunmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına karar verdi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yücel Bayır'ın "canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" ve "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, silahla kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edilmişti. Diğer sanık Samet Karadağ'ın ise "canavarca hisle, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi istenmişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Çıraklarını darp edip görüntüsünü kaydeden sanığa 9 ay hapis cezası | Video 24.01.2023 | 12:35
00:29
05:19
00:24
03:19
01:13
Gaziantep'te 6 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 24.01.2023 | 11:09
02:58
Fatih'te maskeli silahlı 500 bin Euroluk gasp! | Video 24.01.2023 | 10:30
05:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 24.01.2023 | 10:29
04:53
01:01
Denizli'de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video 24.01.2023 | 10:11
02:12
İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video 24.01.2023 | 10:07
02:17
Fidye için 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ellerini kollarını bağladı | Video 24.01.2023 | 10:03
02:27
Samsun 'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 24.01.2023 | 09:24
02:03
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu | Video 24.01.2023 | 09:24
02:30
01:06
07:21
Beyoğlu'ndaki kilisede yangın çıktı: 2 yaralı | Video 23.01.2023 | 22:53
01:31
Sevimli karakulak ve yavruları fotokapana takıldı | Video 23.01.2023 | 18:11
03:51