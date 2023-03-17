Cırcıp Deresi'nde kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor | Video 17.03.2023 | 12:26 Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer(11), kayboldu. Dün ara verilen çalışmalarda bugün, Kızıltepe-Ceylanpınar boyunca arama kurtarma çalışmaları sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, dün saat 13.00 sıralarında Kızıltepe ilçesinin kırsal Çatalca Mahallesi'nde Fatma Sezer, köprüden geçerken dengesini kaybedip, sağanakla birlikte debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, Fatma Sezer için arama kurtarma çalışması başlattı.Çalışmalara dün ilerleyen saatlerde ara verilirken bugünde ekipler birçok noktada aramalara başladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Saraççeşme Mahallesine bağlı Boncuklu mezrasında yaşadığı öğrenilen 11 yaşındaki Sezer, Cırcıp Deresi'nde akıntıya kapılmıştı. Kızıltepe-Ceylanpınar boyunca arama kurtarma çalışmaları sürüyor.