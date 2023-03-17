Cırcıp Deresi'nde kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor | Video
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yağışla birlikte debisi yükselen dereye düşen Fatma Sezer(11), kayboldu. Dün ara verilen çalışmalarda bugün, Kızıltepe-Ceylanpınar boyunca arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çalışmalara dün ilerleyen saatlerde ara verilirken bugünde ekipler birçok noktada aramalara başladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Saraççeşme Mahallesine bağlı Boncuklu mezrasında yaşadığı öğrenilen 11 yaşındaki Sezer, Cırcıp Deresi'nde akıntıya kapılmıştı. Kızıltepe-Ceylanpınar boyunca arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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