Cirit sahasında korkutan anlar | Video 28.05.2023 | 13:18 Erzurum’da hafta sonlarının en büyük keyiflerinden birisi olan cirit müsabakaları bazen de yürekleri ağızlara getiriyor. Aşkale Atlı Spor Kulübü ile Oksijen Atlı Spor Kulübü arasında oynan dostluk maçında kalp krizi geçiren sporcu hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzurum'da hem Türkiye Şampiyonası hem de Erzurum cirit liglerine hazırlanan takımlar, hafta sonları dostluk maçları yaparak antrenman eksikliklerini gideriyorlar. Bu maçlarda zaman zaman yaralanma veya kazalar da meydana geliyor. Erzurum Cirit Sahası'nda hafta sonu Aşkale Atlı Spor Kulübü ile Oksijen Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk maçında bir anda sporculardan birisi alay denen alanda rahatsızlandı. İbrahim Turan isimli Oksijen Atlı Spor Kulübü ciritçisinin yere yığıldı görüldü. Sporcu, arkadaşları tarafından hemen saha kenarına alındı. Saha da ambulans ve sağlık görevlilerinin olmaması nedeniyle kısa bir panik anı yaşandı. Bu esnada tribünlerden maçı izleyen Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, sporcuya ilk müdahaleyi yaptı. Kendine gelen ciritçi ardından çağrılan sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi ve sonrasında hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre kalp krizi geçiren Oksijen Atlı Spor Kulübü sporcusu İbrahim Turan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÖNAL: "MAÇLARDA SAĞLIK GÖREVLİSİ VE AMBULANS ŞART"

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Asbaşkanı Bahri Önal, cirit sahalarında zaman zaman istenmeyen kaza ve benzeri durumların yaşanabileceğini belirterek, "Elbette sporcu sağlığı bizim için çok önemli. Maçlar oynanırken sahada sağlık görevlisi ve ambulansın bulunması şart. Bu resmi maçlarda mutlaka oluyor. Ama bundan sonra özel veya dostluk maçlarında da gerekli önlemlerin alınması gerektiğini gördük. Bizler de bundan sonra bu anlamda hassas davranacağız. Yöneticilerimizden de destek bekliyoruz. Kimsenin burnunun dahi kanaması bizleri üzer" dedi.