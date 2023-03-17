Çivi çakmaya çalıştığı depo başına çöktü: 1 ölü | Video 17.03.2023 | 13:43 Kilis'e bağlı Saatli köyünde yaşayan ve Kahramanmaraş depremlerinde duvar ve kolonları zarar gören bir depo çöktü. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Yusuf Hormancı'nın temizlemek için girdiği depoda çivi çakmaya çalıştığı ileri sürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Kilis'in Saatli Köyü Otluca mezrasında yaşayan ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde evi hasar gören Yusuf Hormancı, iddiaya göre temizlik için odunluk olarak kullanılan depoya girdi. Buradaki çivi çakmak istediği ileri sürülen Yusuf Hormancı, o esnada duvar ve ahşap kirişlerin çökmesi sonucu enkazın altında kaldı. Çökmenin ardından bölgeye, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra güvenlik görevlileri de sevk edildi. Enkaz altında kalan Hormancı'nın cenazesine yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.Yusuf Hormancı'nın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.