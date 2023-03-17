Çivi çakmaya çalıştığı depo başına çöktü: 1 ölü | Video
Kilis'e bağlı Saatli köyünde yaşayan ve Kahramanmaraş depremlerinde duvar ve kolonları zarar gören bir depo çöktü. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Yusuf Hormancı'nın temizlemek için girdiği depoda çivi çakmaya çalıştığı ileri sürüldü.
Yusuf Hormancı'nın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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