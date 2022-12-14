Video Yaşam Çizgili sırtlan evin bahçesine kadar böyle geldi | Video
Çizgili sırtlan evin bahçesine kadar böyle geldi | Video

Çizgili sırtlan evin bahçesine kadar böyle geldi | Video

14.12.2022 | 10:19

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Nesli tehlikede olan ve korunması gereken hayvan türleri içerisinde kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan evin bahçesine kadar geldi. Kümesin etrafında dolaşan sırtlanı gören ev sahibi, “Horozumu yedi, bir horoz borçlu bana” dedi.

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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında' olduğu için korunması gereken türlerin 'Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlan Adıyaman'ın Besni ilçesi Kızılin köyünde bir vatandaşın evinin bahçesine kadar geldi.

Besni ilçesi Fırat Havzası yakınlarındaki mağaralarda daha önce görüntülenen sırtlanlar aç kalınca köye kadar indi. Daha öncede sık sık köye gelen sırtlan, Öztürk Gürel'e ait bir horozu yakalayarak yedi.

Evinin bahçesine gelerek kümesin etrafında dolaşan sırtlanı görüntüleyen Öztürk Gürel, "Sırtlancılar neredesiniz, acından ölüyor hayvan. Horozumu yedi, sırtlancılar bana horoz borçlu. Sırtlan benim kümesimin etrafında geziyor. Evin içine girecek neredeyse" sözleriyle şaşkınlığını ve heyecanını dile getirdi.

Öztürk Gürel, "Sırtlanlar aç kaldıklarında kaldıkları mağaralardan çıkarak köye geliyorlar. Benim evin önü bahçe olduğu için sık sık buraya geliyorlar. Gelip yiyecek arıyorlar. Benim kümesimden bir horozumu yedi. Zararsız hayvanlar. Vurmayı tercih etmiyoruz. Bize zarar vermiyor ama aç kalınca ne yapacağı belli olmaz. Bu hayvanların aç kalmaması için bir şeyler yapmamız lazım" dedi.

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