Çizgili sırtlan fotokapana yakalandı | Video 07.04.2024 | 13:15 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün fotokapanı çizgili sırtlanı görüntüledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nadir görülen çizgili sırtlan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanına yakalandı. O anlar sosyal medya hesabından paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi: "Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ailesinin tamamını kayda aldık galiba"