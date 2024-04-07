Çizgili sırtlan fotokapana yakalandı | Video
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün fotokapanı çizgili sırtlanı görüntüledi.
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