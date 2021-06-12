Çizgili sırtlan, koyunların arasına böyle girmeye çalıştı | Video
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Şanlıurfa'da, nesli tehlike altındaki çizgili sırtlanın, koyun sürülerinin bulunduğu besi çiftliğine girmeye çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Dünyada ve Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ender türlerden çizgili sırtlan, Şanlıurfa'da görüldü. Karaköprü'de, Orhan Badıllı'ya ait besi çiftliğinde ortaya çıkan çizgili sırtlan, etrafı tel örgüyle çevrili alandaki koyunların yanına girmeye çalışırken güvenlik kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde görülen çizgili sırtlanın, koyunların bulunduğu alana gittiği ancak tel örgülerin arkasına geçemediği gözlendi. Kamera kayıtlarını inceleyen çiftlik sahibi Orhan Badıllı, nesli tehlike altında olan çizgili sırtlanın bozkırlarda dolaştığını dile getirdi.