Cizre'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı | Video

Şırnak’ın Cizre ilçesinde araçların hurdaya döndüğü trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre'ye bağlı İnci Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cizre istikametinden Silopi'ye doğru gitmekte olan Kadir Çapın yönetimindeki tır, karşı yönden gelmekte olan Orhan Bayram yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyoneti altına alan tır, şarampole devrildikten sonra durabildi.Kazada, kamyonette bulunan sürücü Orhan Bayram, Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirirken, Nursait Edis ile tır sürücüsü Kadir Çapın yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeni ile yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazada hayatını kaybeden dört kişinin cenazesi de ambulanslarla hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.