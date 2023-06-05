Video Yaşam Cizre’de iki tır çarpıştı: 2 yaralı | Video
Cizre’de iki tır çarpıştı: 2 yaralı | Video

Cizre’de iki tır çarpıştı: 2 yaralı | Video

05.06.2023 | 15:58

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu sürücüler hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, Cizre-Nusaybin karayolu, Mehmetçik Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Nusaybin istikametinden gelen S.Ö. idaresindeki tır, aynı istikamette giden H.O. idaresindeki tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar karşı yöne geçti. Meydana gelen kazada her iki tır sürücüsü şoför koltuğunda sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki tır sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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