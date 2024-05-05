Cizre'de korku dolu anlar! Suya kapılan kadın ve çocuğu vatandaşlar kurtardı | Video 05.05.2024 | 09:09 Şırnak Cizre'de etkili olan yağmur sele dönüştü. Sel sularına kapılan kadın ve çocuğu vatandaş kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şırnak Cizre'de yağmur hayatı felç etti. Ev ve işyerlerinin su altında kaldığı ilçede sokak ve caddeler su altında kaldı. Cudi Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun iyi olduğu belirtildi.