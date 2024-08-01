Çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01.08.2024 | 13:55 Karaman’da çoban köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkeze bağlı Mesudiye köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köy içerisinde arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren 8 yaşındaki Y.A. isimli çocuğa çoban köpeği saldırarak sırtından ısırdı. Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan çocuk bir süre şok geçirdi. Ailesi tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Y.A., burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocuğun ailesi köpeğin sahibinden şikayetçi olacağı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.