Video Yaşam Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video
Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video

Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video

08.01.2023 | 10:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video 04:57
Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video 08.01.2023 | 10:54
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tarih verip uyardı | Video 02:51
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tarih verip uyardı | Video 08.01.2023 | 10:31
Terkos Gölü’nde sular çekildi, teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı | Video 05:49
Terkos Gölü’nde sular çekildi, teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı | Video 08.01.2023 | 10:15
Sahil Güvenlik 2022 yılında Ayvacık açıklarında Yunanistan’ın geri ittiği 2 bin 225 kaçak göçmeni kurtardı | Video 01:33
Sahil Güvenlik 2022 yılında Ayvacık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 2 bin 225 kaçak göçmeni kurtardı | Video 08.01.2023 | 09:39
Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi | Video 00:26
Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi | Video 08.01.2023 | 09:17
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü demir korkuluklara çarptı | Video 03:08
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü demir korkuluklara çarptı | Video 08.01.2023 | 08:32
Yumruklu, bıçaklı Eski sevgilimle neden konuştun kavgası kamerada | Video 01:18
Yumruklu, bıçaklı "Eski sevgilimle neden konuştun" kavgası kamerada | Video 08.01.2023 | 08:32
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 00:38
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 07.01.2023 | 16:27
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 00:09
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 07.01.2023 | 15:50
“Reina” benzeri terör saldırısı planladılar! İstihbarat deşifre etti; kanlı saldırı önlendi | Video 00:19
“Reina” benzeri terör saldırısı planladılar! İstihbarat deşifre etti; kanlı saldırı önlendi | Video 07.01.2023 | 15:29
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan’ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:16
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan'ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 07.01.2023 | 15:28
Son Dakika: ’Katil Kasap’ın suç ortağı da yakalandı | Video 01:36
Son Dakika: 'Katil Kasap'ın suç ortağı da yakalandı | Video 07.01.2023 | 14:58
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 00:38
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 13:31
Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 03:35
Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 07.01.2023 | 11:59
Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 00:52
Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 07.01.2023 | 11:52
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 02:21
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 07.01.2023 | 11:42
69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video 00:08
69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video 07.01.2023 | 11:31
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 02:16
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 11:06
Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 00:45
Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 07.01.2023 | 11:12
Değnekçiler böyle yakalandı! Caddeyi otopark gibi kullanmışlar… 00:31
Değnekçiler böyle yakalandı! Caddeyi otopark gibi kullanmışlar… 07.01.2023 | 11:12

FATİH'te, bir süre takip ettiği 17 yaşındaki H.A.T'yi taciz ettiği iddia edilen A.Y. (48) çevredekiler tarafından yakalanıp, darbedildi. Şüpheli gelen polis ekiplerine teslim edildi. Taciz şüphelisinin yakalanıp darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen çarşamba saat 11.00 sıralarında Fatih'te yaşandı. İddiaya göre, 48 yaşındaki A.Y., 17 yaşındaki H.A.T., 7 yaşındaki kardeşi ve annesi A.T.'yi takip etmeye başladı. Şüpheli, yaklaşarak 17 yaşındaki H.A.T.'ye fiziksel tacizde bulundu. H.A.T.'nin çığlık atması üzerine yoldan geçen otomobil ve motosiklet sürücüsü şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Sürücülerin kendisine doğru geldiğini gören şüpheli, kaçmaya başladı. Çevredekilerin de katılımıyla yakalanan A.Y., yere yatırılıp darbedildi. A.Y., aldığı tekme ve yumruklarla yaralandı. Şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Taciz edilen genç kız ve annesi şüpheliden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli A.Y., adliyeye sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çevredekiler tarafından darbedilen A.Y., Bir daha yapmayacağım, erkek sözü bir daha yapmayacağım dedi.

Şüpheliyi yakalayanlardan Salih Özdemir, Kadınların çığlığını duyduk, geldik ve yakaladık. İş yerimiz burası olduğu için müdahale ettik. Daha önce buralarda görmedik, tanımıyoruz diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA