Çocuğun metrelerce savrulduğu feci kaza kamerada | Video

Esenyurt’ta ailesiyle birlikte taksiden inen bir çocuk, bir anda yola fırladığı esnada karşı yoldan gelen başka bir taksinin çarpmasıyla metrelerce ileriye düştü. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuğun kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile alışverişten gelen dönen çocuk, taksiden indi. Anne ve babası taksiye ücretini ödediği esnada bir anda yola fırladı. Bu sırada karşı yönden gelen başka bir taksi duramayarak küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce ileriye savruldu. Olayı gören aile ve çevredeki vatandaşlar çocuğun yanına koştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuk babasının kucağında olay yerinden ayrıldı. Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.