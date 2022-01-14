Çocuğunu araçta bıraktı, hırsız çocukla birlikte arabayı da çaldı | Video

Ankara’da akıllara durgunluk verecek olay yaşandı. Anne Ezgi K. otomobiline bindirdiği iki çocuğu ile birlikte kreşe gitti. Sağ arka koltukta oturan 8 yaşındaki A.Y.A. çalışır vaziyetteki otomobilde annesinin kız kardeşini bırakmasını bekledi.

Anne Ezgi K. 1-2 dakika içinde döndüğünde ise hayatını şokunu yaşadı. Ne araba ne de 8 yaşındaki çocuğunu bıraktığı yerde bulamayan anne soluğu karakolda aldı. Polis ekiplerinin çalışmasında hırsız H.Y. ''in arabadan bu benim arabam'' diyerek küçük çocuğu sürücü kursunun önüne bırakarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasında zanlı yakalanarak gözaltına alındı.



Ankara Yenimahalle İlçesi Batıkent Semti'nde bulunan kreşe anne Ezgi K., 8 yaşındaki A.Y.A. oğlu ile birlikte 3 yaşındaki kızını bırakmak için otomobili ile gitti. Ezgi K. arabanın içerisinde 8 yaşındaki A.Y.A. adlı oğlunu aracın kontağı üstünde çalışır vaziyette arka sağ koltukta 1-2 dakikalığına bırakıp 3 yaşındaki kızını kreşe teslim edip döndü. Anne Ezgi K. döndüğünde aracı ve araç içerisinde bulunan çocuğu A.Y.A.'nın bıraktığı yerde olmadığını gördüğünde hayatının şokunu yaşadı.

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulundu. Kısa süre sonra, şüpheli A.Y.A.'yı sürücü kursu önüne bırakarak kaçtı. Şüphelinin çocuğunu indirmeden önce ''in arabadan bu benim arabam'' diyerek indirdiği bilgisine ulaştı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin H.Y. olduğunu tespit etti. H.Y., Çankırı Caddesi üzerinde çalıntı 06 BIG 359 plaka sayılı oto içerisinde, aracın üzerinde 06 HD 8550 plaka levhaları takılı vaziyette suçüstü olarak yakalandı. Ankara Emniyetine getirilen zanlı H.Y.'nin otomobillerin plakalarını çaldığı öğrenildi.