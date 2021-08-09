Video Yaşam Çocuğunu görmek için gitti! Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü | Video

Çocuğunu görmek için gitti! Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü | Video

Çocuğunu görmek için gitti! Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü | Video
09.08.2021 | 16:36

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İstanbul Sultangazi’de tartıştığı eşi babasının evine gidince, çocuklarını görmek için kayınpederinin yanına giden Serdar A. (26) orada çıkan tartışmada kayınpederi Ahmet Kara (51)’yı bıçaklayarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçış istikametini belirledikleri şüpheli damat Serdar A.’yı Tekirdağ Kapaklı’da gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Serdar A. eşi ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine eşi evi terk edip çocuğuyla birlikte babasının evine gitti. İddiaya göre Serdar A. eşi ve çocuğunu görmek için babası E.A., kardeşi E.A. ve kuzeni E.A. ile birlikte kayınpederinin evine gitti. Burada damat ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Serdar A. kayınpederini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan kayınpeder Ahmet Kara hayatını kaybetti.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro amirliği ekipleri şüphelinin kavga sırasında yanında olan babası, kardeşi ve kuzenini hemen gözaltına aldı. Kaçan Serdar A'yı yakalama çalışması başlatıldı.

KATİL DAMAT TUTUKLANDI

Cinayet Büro Ekipleri şüphelinin kaçış istikametinin Tekirdağ olduğunu belirledi. Orada yol kontrol ekiplerine haber verildi. Şüpheli Serdar A. Kapaklı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden damat Serdar A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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