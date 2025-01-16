Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babaya 6,5 yıl hapis talebi | Video
İzmir'de görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tehditler savurup, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba Şiyar Alpaslan hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan iddianamede Şiyar Alpaslan'ın 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi.
KAN DONDURAN AYRINTILAR İDDİANAMEDE YER ALDI
Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, 'Acil aç' yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı. Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, 'Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?' dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına değinildi. Şiyar Alpaslan'ın, bıçağı çocuğu olan B.A.'nın boğazına tutup, 'İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?' diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi. Öte yandan iddianamede Alpaslan çiftinin Milas 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası bulunduğuna da vurgu yapıldı.
'GÖRÜNTÜLER ESKİ'
İddianamede yer alan sanığın ifadesinde, Şiyar Alpaslan'ın eşine sinirlendiği için oğlunun boğazına bıçak dayadığını ancak zarar vermediğini, görüntünün eski olduğunu söylediği belirtildi.
6,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Şiyar Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
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