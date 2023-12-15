Çocuk bezi taşıyan tırın dorsesi alev topuna döndü
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya Hendek ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde Irak’a çocuk bezi götüren tırın dorsesi alev alev yandı.
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