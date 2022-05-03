Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video

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Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı. İki taraftan onlarca vatandaş sokak ortasında birbirine saldırırken, polis ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.