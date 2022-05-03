Video Yaşam Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video
Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video

Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video

03.05.2022 | 11:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ters lalelerden mest eden görüntüler | Video 04:34
Ters lalelerden mest eden görüntüler | Video 03.05.2022 | 11:01
Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:35
Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü | Video 03.05.2022 | 11:12
Dağcılar, ölüm yamacında riskli kaya avında | Video 04:17
Dağcılar, "ölüm yamacında" riskli kaya avında | Video 03.05.2022 | 10:39
İstanbul’da akıl almaz olay kamerada! Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi | Video 05:23
İstanbul’da akıl almaz olay kamerada! Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi | Video 03.05.2022 | 10:37
Avcılar’da hurdacı deposunda yangın! Patlama anı kamerada | Video 00:42
Avcılar’da hurdacı deposunda yangın! Patlama anı kamerada | Video 03.05.2022 | 10:37
1956 model otomobiline gözü gibi bakıyor 04:59
1956 model otomobiline gözü gibi bakıyor 03.05.2022 | 10:34
İstanbul’da “Şevko” lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 04:24
İstanbul’da “Şevko” lakaplı uyuşturucu taciri operasyonla yakalandı | Video 03.05.2022 | 10:19
Kaynak suyunun kayada açtığı muhteşem su yolu | Video 00:11
Kaynak suyunun kayada açtığı muhteşem su yolu | Video 03.05.2022 | 10:21
Avcılar’da atık deposunda yangın | Video 03:04
Avcılar'da atık deposunda yangın | Video 03.05.2022 | 10:19
Yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı | Video 00:23
Yaban domuzları 20 metrelik şelaleden suya atladı | Video 03.05.2022 | 10:20
Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı | Video 00:23
Yaban domuzları metrelerce yükseklikten böyle suya atladı | Video 03.05.2022 | 10:19
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor | Video 04:56
Yurt dışından getirdiği koyunlardan almak isteyenlere 6 ay sonrasına sıra verebiliyor | Video 03.05.2022 | 09:58
Merdivenle soygun yaptılar! Merdiveni de çalıp kaçtılar | Video 02:36
Merdivenle soygun yaptılar! Merdiveni de çalıp kaçtılar | Video 03.05.2022 | 10:01
Bursa’da yan baktın kavgası | Video 01:07
Bursa’da "yan baktın" kavgası | Video 03.05.2022 | 09:58
Pendik’te kazaya müdahale sırasında itfaiye aracına otomobil çarptı; 2’si ağır yaralı | Video 05:56
Pendik'te kazaya müdahale sırasında itfaiye aracına otomobil çarptı; 2'si ağır yaralı | Video 03.05.2022 | 09:13
Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı | Video 01:37
Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı | Video 03.05.2022 | 08:41
Maltepe’de, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası sürücülerin kavgası kamerada | Video 01:32
Maltepe'de, 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası sürücülerin kavgası kamerada | Video 03.05.2022 | 08:41
Bağcılar’da motor hırsızlığı kamerada | Video 00:15
Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada | Video 02.05.2022 | 21:24
Doğalgaz kutusuna çarpıp takla attı | Video 01:06
Doğalgaz kutusuna çarpıp takla attı | Video 02.05.2022 | 20:37
Antalya’da uçurumun kenarında ölüme meydan okuyan bayram pozları | Video 01:32
Antalya’da uçurumun kenarında ölüme meydan okuyan bayram pozları | Video 02.05.2022 | 15:46

Esenyurt’ta çocukların kavgasına aileler dahil olunca ortalık karıştı. İki taraftan onlarca vatandaş sokak ortasında birbirine saldırırken, polis ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. Kavga anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz pazar günü Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, sokakta oyun oynayan iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların durumu ailelerine haber vermesiyle ise ortalık savaş alanına döndü. İki taraftan onlarca vatandaş sokak ortasında birbirine saldırırken, çevredekiler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmazken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA