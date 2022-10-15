Çocuk oyuncağından uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli yakalandı | Viddeo

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Elazığ’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otobüsle kente çocuk oyuncağı içerisinde uyuşturucu madde sokmak isteyen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli M.T. işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.